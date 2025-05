Skot je igrao za Lejkerse od 1983. do 1993. godine, a potom i u periodu od 1996. do 1997. godine, da bi kasnije ovu ekipu trenirao od 2014. do 2016. godine. U karijeri je još igrao za Indijana Pejsers, Vankuver Grizlis, te Panatinaikos u Evropi.