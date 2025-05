- Moja mama je iz Srbije, iz Novog Pazara. Od malena znam za Partizan, igrao sam dosta puta protiv njih. Imaam simpatije prema njima. Bili smo u kontaktu prošlog leta na kraju sam odlučio da dođem u Grčku. Najveći faktor je bio Ataman, kog znam dugo godina. Blizu sam kuće, sat vremena avionom mi je potrebno do Istanbula. To je to, ali volim Partizan... - rekao je Džedi Osman za "Mozzartsport".