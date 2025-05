- Teško je kada znate da igrate plej-of i da morate da igrate najbolje što znate, a ne možete. Kada sam odlučio da igram uprkos povredi, doktori su mi rekli da će proći četiri do šest nedelja pre nego što mogu da se vratim u puni ritam. Rekao sam da to ne želim. Jasno mi je odmah bilo da moram da idem kroz bol, da neće uvek biti sve kako hoću, ali da moram da ostanem i radim na tome da budem produktivan. Nisam možda igrao koliko mogu, ali trudim se. Imao sam dosta uspona i padova, ali to nema ni veze, jer smo u dobroj poziciji kao tim. Imao sam neke utakmice kada je lopta ulazila protiv Klipersa, evo i sada protiv Oklahome... Kada se neki saigrači muče, bio sam tu da pomognem. To mi je dalo snagu da zadržim mentalnu stabilnost, nadam se da će mi sve ovo pomoći i da zalečim ranu u mnogo bržem ritmu. Prošlo je sada nedelju i po dana od povrede - zaključio je Majkl Porter Junior.