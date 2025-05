“Želim da se zahvalim Plazma Sportskim igrama mladih na poverenju ove i prethodne godine time što su nas svrstale u učestvovanje i dimaćine ove godine. Kvalitet više je i to što je Plazma Bambi generalni poktovitelj Igara, a koji je neraskidivo vezan sa našim gradom, tako da postoji određena simbolika. Drago nam je što je naš grad deo jedne lepe sportske priče. Grad Požarevac ove godine otvara 12. sezonu Plazma Sportskim igrama mladih, a to je za nas velika čast ali i prilika da učvrstimo naša prijateljstva iz Srbije, a nakon toga u finalu i sa decom ucesnicima iz drugih zemalja. Požarevac je proteklih decenije bio domaćin mnogih međunarodnih takmičenja na kojima smo imali prilike da pokažemo naše gostoprimstvo, ali i na delu da vidimo vrhunske sportiste. Velika mi je privilegija da poželim dobrodošlicu u naš grad svim takmišarima, ali igledaocima u petak, 16. maja kada ćemo kroz jednu lepu ceremoniju otvoriti 12. sezonu Plazma Sportskim igrama mladih u Srbiji u kojoj će ove godine učestvovati preko 120 000 dece i mladih.”

“Nama je čast što je otvaranje u Požarevcu budući da smo za Požarevac vezani neraskidivo - Bambijem koji je nama dugogodišnji generalni sponzor već nekoliko Godina. Hvala dragom Bogu i veseli me tim više što ćemo igre otvoriti u Požarevcu. Hvala gradonačelniku i ekipi zbog dugogodišnje saradnje. Ljudi mi govore da je ta saradnja već od prvog dana na najvišem nivou. Ljudi iz Bambija su mi pričali kako imaju super odnose sa gradonačelnikom i kompletnnom Gradskom upravom. Veslim se petku da vidim svu tu decu, da malo duže budem u Požarevcu. Ovo mi je prvi put, a siguran sam da neće biti i zadnji. Kada govorimo o brojkama želim se zahvaliti celom timu, ali da nema ljudi sa kojima radim godinama, sigurno ne bi imali takve rezultate. Sav ovaj trud bi bio bezuspešan da nas deca nisu prepoznala i veseli me da smo iz godine u godinu sve veći. Zbog okolnosti svima poznatih u Srbi, ove god je malo teže u operativnom smislu i tim vše hvala gradonačelmniku i svim ljudima koji su omogućili da otavranje bude tu. Zahvaljujem se i medijima jer ko ne bude tu, prenos ide u 7 zemalja, u svim zemljama regiona, plus Bugarska i Grčka. Biće to jedna lepa slika iz Požarevca. I hvala svim sponzorima jer za decu je sve besplatno. Bez sponzora i lokalnih samouprava ne bi uspeli, isto tako hvala državi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću koji je od prvog dana, a već 12 godina sa Igrama i bez pomći svih Igre ne bi bile na ovom nivou. Hvala Vam svima i vidimo se u petak, 16.maja U Požarevcu.”