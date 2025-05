"Moja je odluka. Razgovarao sam sa njim, osećao se dobro. Imali smo četiri tajmauta, to je bio veliki faktor. Osećao sam da je to dovoljno. On je bio siguran u sebe da želi da igra. Sada kada se vratim na to, možda ću se pitati da li je trebalo. Ali čovek je šutirao 5/7 za tri, 17/25 ukupno. Ja sam ga ostavio na terenu, trenutno se ne kajem zbog toga, ali možda ću promeniti mišljenje kada pogledam snimak", jasan je Adelman.