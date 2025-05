Loptu je uzeo Kevin Panter i krenuo lagano ka košu Monaka. Vili Ernangomez istrčao je sjajnu kontru bio je sam, rukama tražio loptu, ali Amerikanac se trudio da ga ne vidi... Odlučio je Panter da sam rešava utakmicu i to nelogičnim potezom, šutom za trojku, preko 220 centimetara visokog Grka Papajanisa. I naravno, promašio je. Jedva da je lopta stigla do obruča.

"Gledao sam tu akciju nekoliko puta. Gledao sam i analizirao sve. Možda sam mogao da dodam do Hernangomeza, mnogi to govore. Ali biti tamo u tom trenutku… sve je drugačije. Nije to isto kad gledaš preko TV-a. Papagiannis je bio ispred mene, još jedan odbrambeni igrač je bio blizu. Pomislio sam 'Da li da idem na taj pas? Šta ako je izgubim?' Bio je daleko od mene. Morate da razumete gde smo bili i on i ja", pravda se Amerikanac.