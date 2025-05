- Eron Gordon je heroj. Ne znam mnogo ljudi koji bi uopšte probali da igraju ovo, a on je uradio nešto neverovatno. Iznenađen sam što je želeo da igra i što je igrao, bilo je šansi da će igrati, a imao je 8 skokova na poluvremenu. Umalo dabl-dabl. Isuviše je čvrst. Neću da izdvajam neka opravdanja, pobeđeni smo. Imali smo povrede, da, ali smo propustili naše velike šanse i to nas je dovelo u tešku situaciju.U sportu se grupe lako razbiju. Iako je ovo timski sport, postoji veliki broj individua u timu. Moramo da napravimo tako da sve funkcioniše. Zato ovo i radimo. Za momka do tebe. Oni su to tako uradili. Ja ću sebe kriviti zbog 4. i 5. utakmice. Imali smo šansu da iskontrolišemo seriju i nismo uspeli. To je uspeh celog tima. Verovali smo kroz povrede i probleme da ćemo uspeti i sve smo radili jedni za druge. Izuzetno sam ponosan na njih.