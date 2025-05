Šanse da srpski košarkaš uzme MVP titulu su mizerne, a sada je to potvrdio poznati novinar ESPN-a Brajan Vindhorst .

"Ovo je bio istorijski relevantan momenat za Šej Gildžes Aleksandera. Ne samo za ovu sezonu. On će biti MVP za nekoliko dana. Da je dobio nagradu i izgubio od Jokića, ne bi bilo bitno šta bi bilo rekao, nema veze šta bi se ko raspravljao, čak i da govorimo zdravim razumom, neko bi stavio zvezdicu na to", kazao je Vindhorst i nastavio:

"Znajući sve to, on je izašao na parket i bio fenomenalan, šutirao je 12/19 i dao je svom timu sve što mu je trebalo. Da je izgubio utakmicu, udarili bi na njega. Dugujemo mu to da ga cenimo i da mu damo šta zaslužuje u ovom trenutku. Ako osvoji MVP nagradu, svi treba da znaju da je dobio na parketu i od glasača".