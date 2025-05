Iako nisu u dobrim odnosima, Dijamantidis je gostovajući u emisiji "Final Four Legends" pred fajnal-for u Abu Dabiju upitan ko je najbolji dodavač - on, Teo Papalukas ili Miloš Teodosić, a odgovorio je bez razmišljanja.

Njegov sagovornik je bio upravo Papalukas, a i on se složio.

- Zatvorenih očiju. Taj lik je 'đavo'. Ponekad pustim Jutjub i gledam ga, čak i u njegovim kasnijim godinama. Video sam ga i na treningu… Mi smo mislili da smo dobri dodavači, ali kad si s njim na terenu, pomisliš: 'Ja zapravo nisam dobar dodavač.' Ima neverovatan osećaj. Bolestan. Mi nismo rizikovali tako u utakmicama. Možda bismo probali neku ludu asistenciju na treningu – ali on je to radio u utakmici. A to je mnogo teže. Tamo postoji rizik - dodao je Papalukas.