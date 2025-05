"Jednostavno, tako je. To je izglasano, nije neka odluka lige, da je to sad u interesu NBA da bude igrač iz Oklahome. Nikola ni prošli put, kada je Embid po meni još nezasluženije uzeo tu titulu nego što je sada Šej, apsolutno nije odreagovao na to. Činjenica je da u proteklih pet godina on svih pet puta bio u prva dva igrača. Ja verujem da će još neki put u budućnosti to napraviti. A i ako ne napravi, ovo je već dovoljno. On je, po meni, jedan od pet najboljih koji su se bavili ovom sportom ikada. To je to", kaže Ražnatović.