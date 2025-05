Reprezentativac Srbije Marko Gudurić popeo je svoj Fenerbahče na krov Evrope , a momenat kada mu Melih Mahmutoglu predaje čast da upravo on podigne pehar namenjen šampionu Evrolige dovoljno govori o tome kolike su mu zasluge za toliko dugo čekanu titulu!

Najdžel Hejs-Dejvis je na kraju MVP, ali je Marko doneo Fenerbahčeu drugi trofej šampiona Evrope i to je svima jasno.

Posle pobede koju je toliko čekao, srpski košarkaš je otrčao do trbina da proslavi sa najvoljenijima i uzme sprsku zastavu.

- Ovo je taj trofej koji sam čekao celu karijeru. Toliko sam se trudio, radio, teško je bilo šta reći... Ponos i sreća, samo to mogu da kaže. Kada sam bio klinac sanjao sam ovo. Sve je stvar tima, to stalno naglašavam. Timska pobeda, ponosan i srećan i zahvalan Bogu. Igrali smo protiv velikog tima, odličnog defanzivnog tima, stvar je pripreme da dođemo do naših pozicija za šut - rekao je Marko.