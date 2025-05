Cele sezone se traži "vruća ruka" Kenana, gleda se u bob na koju nogu je to jutro ustao, a osnovni problem je što niko nije vidovit pa da zna šta će koji igrač isporučiti tog dana.

Kada neko na 6 minuta do kraja mora da opominje svoje igrače da se ne predaju, tu se već radi o njihovom karakteru i dostojanstvu, a ne lošem danu.

Apsolutno utakmica koja ide i na dušu Grka, ekipa mu je izgledala kao "izduvan balon", a prosto je neverovatno da za 10 dana koliko su imali on i njegov stručni štab da spreme utakmicu, crveno-beli onako izađu na parket Morače.

Sa druge strane, Budućnost je odigrala izuzetno kvalitetno, pogađali su u visokim procentima (to se dogodi akda ti protivnik dozvoli), a jedan od najraspoloženijih bio je Rašid Sulejmon, fantastični bek iz Hjustona.

- Kultura našeg tima je takva da svakog dana pokušavamo da budemo bolji nego juče. Naš cilj je da na kraju sezone dostignemo svoj puni potencijal. Imali smo sjajnu sezonu do sada, ali i dalje verujemo da možemo još više, i borimo se da to postignemo. Mislim da je prva utakmica protiv Zvezde bio korak u pravom smeru, ali još uvek imamo posla pred sobom.

- Čim se budemo plasirali u finale, to će biti – zadatak ispunjen. Već smo ovde pobedili jednu utakmicu, tako da nam je plan da u četvrtak u Beogradu završimo posao. Znamo da će oni imati šta da kažu na to, ali to je naš plan - zaključio je Sulejmon.