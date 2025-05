Koliki je (sada je to jasno), strah od Crvene zvezde, koja se bori sa povredama, brojnim izostancima, suspenzijama, govori i ova sramna “kazna” takozvanog disciplinskog sudije HRVOJA VIDANA. Valjda izostanci Bolomboja, Davidovca, Teodosića… nisu dovoljni da “neko” bude siguran da naš klub nije dovoljno oslabljen, pa je red valjda, kada nisu obezbeđeni osnovni uslovi za igru u Podgorici OD SAMOG STARTA UTAKMICE (nije bilo opomene za vređanja ni pre početka utakmice, nije ispažnjena hala, niti su zaštićeni igrači od gađanja šrafovima, čašama…vređanja igrača i članova njihovih porodica…) da se kao jedini krivac za haos i lošu organizaciju utakmice u Podgorici – kazni Nikola Kalinić ?

Ovim ne pravdamo reakciju našeg igrača, koji je odreagovao na konstantno gađanje sa tribina, i nešto što se ponavlja iz godine u godinu! Ali ne može Nikola Kalinić da bude JEDINI I NAJVEĆI krivac za haos u Podgorici, a ovom “kaznom” on to zapravo jeste postao? Nikola Kalinić, kao i ostatak ekipe, osetio se ugroženo i nije video ni jedan procenat želje da se ekipa Crvene zvezda zaštiti na prvoj utakmici polufinala ABA Lige, ali kao što smo do sada i navikli, ABA Liga se pravi nema i nezainteresovana kada su u pitanju uzroci problema i razlog za neka dalja reagovanja.