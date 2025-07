Gudurić se na emotivan način oprostio od Fenerbahčea, a navijači su mu priredili scene koje će pamtiti do kraja života .

OD FUDBALA DO KOŠARKE

Neko u Partizanu nije prepoznao kakvog su bisera dobili na tacni, a to im se kasnije debelo obilo od glavu.

Marko je znatno unapredio svoju napadačku igru, bio je četvrti strelac lige (sa samo 19 godina) sa 15.6 poena u proseku, posebno se isticao u šutu za tri poena, a njegova leva ruka, savršen izbačaj, prodor, sve je ukazivalo na to da se rađa veliki igrač.

Marko je mnogo igrački sazreo, počeo je sve više da igra na poziciji plejmejkera, a od čistog skorera, došao je do toga da postane i vrhunski asistent

NACIONALNI TIM

Bio je član kadetske reprezentacije Srbije 2011. godine. Nakon toga bio je član i kapiten reprezentacije do 20 godina koja je osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2015. u Italiji.

Marko je prosečno beležio 13,4 poena, 4,1 skok i 2,4 asistencije uz odličan procenat šuta za tri poena. Uz to postigao je odlučujući koš u finalu protiv Španije kojom je reprezentacija došla do zlatne medalje. Sve to je bilo dovoljno da zajedno sa Nikolom Rebićem bude izabran u najbolju petorku prvenstva, ali i za najkorisnijeg igrača prvenstva.