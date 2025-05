- Kako to partizanovac u Crvenoj zvezdi? Ne želim da se pravdam partizanovcima, ni dodvoravam Crvenoj zvezdi. Oslobođena sam od toga , veoma dobro mogu da razdvojim privatnu od poslovne emocije. Da li ću prestati da navijam za Partizan - ne. Da li ću kompletnu ličnu i profesionalnu energiju usmeriti na razvoj Zvezde i igračica - da. Ko to ne razume, nažalost neće ni za godinu, ni za deceniju. Kao što je moj angažman u Partizanu bio u službi Srbije, tako je slučaj i sada, za razvoj ženskog sporta i nacije. Devojke su najvažnije. To su devojke koje su već bile u Zvezdi, koje nastavljaju dalju saradnju, tu su i A reprezentativke, devojke iz mlađih selekcija. One su jako važne u mom projektu. Održala sam trening posle reprezentativnih obaveza, a rekla sam da bi Zvezda morala da ima jaku bazu, kako bi se ispunio cilj ovog projekta.