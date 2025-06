"U tom trenutku mi smo trebali da idemo na neki turnir u Dubrovniku i oprema nam je trebala. Naravno, roditelji kupuju opremu Partizanovu i ja sam, kao i svi moji saigrači u tom trenutku, jer smo deca bili, moralo se kupiti, kupio i vaterpolo gaće i sve. I ja ne znam, sad smo bili u kući, otac je vratio sa nekog puta i meni se čuje kako te vaterpolo gaće udaraju o radijator. U tom trenutku on ulazi i čujem stvarno jako buku. Otac koji je totalno nezadovoljan i majka koja ne može da mu objasni. To nema veze s tim, ja idem na turnir, nisam jedini, to je sve normalno i on koji ne može da razume to. Tako da od malena navijam za Zvezdu, iako sam igrao vaterpolo u Partizanu", rekao je Jović, a onda se prisetio i prve utakmice na kojoj je bio: