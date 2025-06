Primećeno je da je unela jednu promenu u svojoj igri - da više ulazi u teren pri riternu, što Iga komentariše: "Malo sam vežbala to, nisam mislilia i bila sigurna da li je to moja stvar. Sećam se ranije - kada sam postala agresivnija - da sam više pobeđivala, ali sada sve devojke serviraju brže, pa ima limita za tu strategiju. Iako sam malo vežbala i dalje je predstavljalo nešto novo za mene, ali mi je dalo samopouzdanje."

Čudno je bilo videti kakva loptica bila jedna od ključnih u meču - gde je bilo teško presuditi da li je u pitanju aut iz servisa ili linija. Ipak, to nije potreslo Igu: "Nisam mnogo mislila o tome, činilo se da je loptica dodirnula liniju. Ona nije tražili proveru, ali sudija to mora da proveri. Nije to bila velika stvar za mene, mislila sam na sledeći poen. Nije kao da sam uradila nešto loše ili pogrešno, već sam se pripremala za ono što sledi."

Kod Poljakinje su vidljive promene na bolje posle serija razočaravajućih neuspeha - a naročito posle dva poraza na Mastersima. Ipak, ona komentariše to sa oprezom:

"Iskreno, nisam baš super-pozitivna jer znam sta se dešava, ali ne menja činjenicu da se borim za svaku loptu. Nije lako održati ovaj nivo, znam da moram da budem spremna kad se pojavi prilika. Ako se ona povuče ili ja igram vise svoju igru, i tada moram da budem tu. To je to, samo sam nastavila da igram, i iako sam se osećala već loše zbog tadašnjeg rezultata i prihvatila da mogu da izgubim, gurala sam i dalje - i to se isplatilo!"