U podkastu "Pardon my take" iskusni NBA as govorio je o okršajima sa Nikolom.

"Brate, on ne priča. On je, kao ako si video klip o onim ljudima koji pričaju da je Tim Dankan provocirao, bez da se čuje. Gde on kaže: 'Dobar pokušaj, sledeći put ćeš pogoditi…' I tako to. Jokić sa druge strane, igrao sam protiv njega i nikad ga nisam čuo da priča bilo šta. Ima pogled kao 'serijski ubica', gurne te, pogodi preko tebe, vraća se unazad, ukrade loptu, povuče napred, baci dodvanje bez gledanja i vrati se nazad. Kao prazan list sve vreme", rekao je Karuzo.