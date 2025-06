"Duga sezona. On je sjajan trener. Veruje u mene, veruje u nas. Proveli smo celu godinu zajedno, bilo je mnogo uspomena, uspona i padova, dobrih i loših trenutaka. Ali to i jeste jedna sezona. Samo pokušavamo da ostanemo dosledni jedni drugima. Okupljeni smo kao vojska, kao tim. Stojimo iza njega, on stoji iza nas. Imamo priliku da osvojimo titulu. Voleo bih da mu donesemo još jednu, a meni da bude prva", kaže Amerikanac.