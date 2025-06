"Nisam video da je ABA liga objavila datume finalnih utakmica i jako me iznenađuju ti termini, pošto sam nedavno razgovarao sa gospodinom Milijom Vojinovićem. Žao mi je, ali ABA liga će morati da promeni termine. U Srbiji je srpskim klubovima domaće takmičenje najvažnije i tu nema diskusije. Mi branimo interes srpske košarke, tako da će se prvo odigrati polufinala KLS, pa onda finale ABA lige", rekao je Grujin.

"Ne bih ulazio u to šta je gospodin Grujin rekao i po kom osnovu, ali ono što sigurno znam jeste da se kalendar ABA lige određuje u skladu sa odlukama Skupštine i internim aktima, odnosno sa ovlašćenjima koje ima sportski direktor. To sigurno, ni na jedan način ne ostavlja prostor da se bilo koja treća strana meša u naše interne akte, niti odluke koje se donose. Da ne širim sada priču koliko je kalendar ABA lige kompleksna i osetljiva tema, kao i koliko pažnje i posvećenosti zahteva, pogotovo kada se zna da većina naših klubova paralelno igra evropska takmičenja i nacionalne šampionate. Ali, da bi se steklа slika, mislim da je dovoljno da kažem da se kalendar takmičenja usvaja od strane Skupštine klubova i da je to u slučaju aktuelne sezone učinjeno još 19. juna prošle godine. Tada je postavljen temelj, kao i sve smernice po pitanju kalendara, kojih se i sada držimo", rekao je Vojinović za "Mozzart sport".