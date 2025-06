"Nema lepšeg načina da se kaže – bili smo više nego loši. Izgledalo je kao da nismo ni došli da igramo. Istina je da smo imali utakmicu na svaka dva dana, dok su drugi imali pauzu od subote do srede. Ne razumem raspored koji je odredila Francuska liga. U košarci svaki dan znači za oporavak. Ali to nije izgovor. Nismo igrali dobro i Asvel je zasluženo pobedio", počeo je Spanulis.

"Umor? To je za majke i očeve koji rade ceo dan da prehrane decu i plate kiriju. Biti iscrpljen od košarke? To ne razumem. Uvek moramo da želimo da nešto dokažemo na terenu. To se ne pokazuje rečima, već delima. Ako mi neko kaže da je imao loš dan ili da nije bio mentalno spreman, to mogu da prihvatim. Ali da je ‘umoran’? Kada si milioner kome je hobi postao posao? To je nepoštovanje prema svim ljudima koji ceo dan rade za potpuno drugačiju platu", zagrmeo je popularni "Kil Bil".