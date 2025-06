U popularnom košarkaškom podkastu "Mind the Game" Lebron Džejms i Stiv Neš ugostili su novog superstara Los Anđeles Lejkersa - Luku Dončića .

"Pa, prvo, ovo je prvi grad u kojem igram koji ima okean. I zaista volim okean. Dakle, to je bila prva stvar. Mislim, nakon par dana, to je bila prva stvar na mom umu. Sviđa mi se. Veoma mi se sviđa. Jedina stvar je saobraćaj. Taj j***eni saobraćaj", nasmejao se Luka.

"To je učinilo da se osećam OK. Moram da idem na pecanje. Ali to je drugačiji ritam života. Guši saobraćaj, ali volim da vozim".