"Druga je to košarka, drugi je to stil igre i sama ta liga je drugačija u odnosu na NBA. Nije ni lako posle toliko godina se vratiti i navići. Uvek kažem, ako i dalje budem imao veliku želju da igram, a u NBA me ili neće ili nije ta situacija koju ja želim, onda bih razmotrio da se vratim da igram ovde. Ali, primarni cilj mi je da ostanem tamo što duže mogao, da igram i dalje. NBA je najbolja liga. Pričaju ljudi drugačije, ali ja smatram da nisu u pravu. Neću da kažem, nikad ne reci nikad, ali razmišljam da bih tamo voleo što duže. Kad više nije to to, onda bih možda razmislio, ali bih možda i završio", iskren je Nikola.