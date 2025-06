Domaća selekcija je zapretila samo na početku kada je povela 10:4. Ubrzo su Srpkinje preuzele inicijativu, preokrenule rezultat i diktirale ritam do kraja. Pitanje pobednika se nije postavljalo, razlika u korist izabranica Marine Maljković je konstantno rasla do maksimalnih plus 33 (63:96) u finišu. Sve srpske reprezentativke su se upisale u listu strelaca, a jedine dvocifrene su bile Maša Janković sa 20 poena (3 skoka) i Anđela Dugalić, koja je na ovoj utakmici imala kapitensku ulogu umesto Đorđevićeve, sa 17 poena i 5 skokova. Po 9 poena postigle su Ivana Raca (1 skok i 4 asistencije) i Jovana Popović (4 skoka i 2 asistencije), Ivon Anderson je dodala 8 poena, 3 skoka i 3 asistencije, a Milica Dragičević 7 poena, Nevena Rosić 5 poena, 1 skok i 3 asistencije.