Sa mlađim selekcijama je osvojio četiri zlatne medalje na Evropskim prvenstvima: Za kadete 2003. u Španiji, za igrače uzrasta do 18. godina 2005. u Srbiji i Crnoj Gori, za igrače uzrasta do 20 godina 2006. u Turskoj i za igrače uzrasta do 20 godina 2007. u Sloveniji.