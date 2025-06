Svi na noge od prvog do poslednjeg minuta. Ako će igrači biti ti koji će reći da su dali sve od sebe, hajde da i navijači kažu da nisu mogli više od ovoga. Važno obaveštenje. Za svakoga ko planira da svoje viteštvo i hrabrost demonstrira kukavičkim ubacivanjem predmeta na teren, neka bude siguran da će nas dobro zapamtiti. Videli smo što se desilo zbog poteza nekoliko neodgovornih pojedinaca i to se više nikad ne sme desiti. Prednost domaćeg terena se čuva i na terenu i na tribinama. Stop bacanju bilo kakvih predmeta na teren, paljenju pirotehnike, prozivanju porodica igrača jer to ne sme da bude naš nivo! Ovo je to što čekamo i pokazaćemo svima koliko smo jaki - stoji u saopštenju "Varvara".