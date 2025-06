"U prvoj rundi sam i ja morao da čuvam Jokića, to mi je bio zadatak. I mislio sam da sam uradio dobar posao, teoretski. A onda sam gledao utakmicu. Ako ga preuzmeš, to je kraj… On je najbolji igrač na svetu. Jer, Jokić ima kompjuter u svom mozgu. Ako probaš da radiš više od njega, izgubićeš. Samo moraš da pokvariš taj kompjuter malo. I Karuzo je to uspeo", rekao je Francuz u jednom podkastu.