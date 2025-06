- Od početka smo to i govorili, samo što niko nije slušao. Naravno, nismo mogli da pokažemo da je to istina sve dok nismo imali tim i primerima potkrepili. Naravno da postoje stereotipi kod ljudi koji otežavaju da se prihvati da projekti u nekim drugim sportovima, poput fudbala, nemaju veze sa onim što mi radimo. Jer, mi se takmičimo u Evropi, ne pravimo ligu u Emiratima. Potpuno smo atipičan, novi projekat koji apsolutno nema veze sa svim što se do sada radilo na Bliskom Istoku. Vezani smo više za Evropu, kojoj hoćemo da doprinesemo sa prepoznatljivim biznis modelom gde se ne može da se potroši više od onoga što se zaradi. Ne ulažemo samo u tim i igrače, već i u ligu, mlađe kategorije, strukturu, menadžment, infrastrukturu. Počećemo da gradimo naš trenažni centar. Naš put je bio mukotrpan i dug, a tek nam predstoji takođe dug put da sazrimo kao franšiza. Ne želimo da potrošimo milione da bismo osvojili ABA ligu ili neko drugo takmičenje koje ćemo igrati u budućnosti. Ali, to ne znači da nećemo biti kompetitivni na terenu. Sigurno ćemo sledeće sezone potrošiti više para, ali ćemo isto tako i zaraditi više od tiketinga, televizijskih prava, sponzora.”