"Meni je drago što se Andrej bavi poslom kojim sam se ja bavio. Ja sam ponosan kao otac. Ta prilika da studiraš, da se obrazuješ i juriš svoje košarkaške snove je idealna. Ja verujem da on kao košarkaš ima potencijala da igra dobru košarku i postane profesionalac. Da predviđam gde i kako... Nisam to nikad radio", rekao je Peđa u "NBA Mozzart" podkastu.

"On je izabrao taj košarkaški put, gradi neku svoju priču, što je meni veoma drago. To su sve medijiske spekulacije. Da dajem odgovor na nešto - kad bi bilo, šta bi bilo... Ne postoji ništa konkretno, a mislim da treba da postoji neka uzajamna želja, interes, da bi moglo konkretnije da se priča. Kao što znamo, njemu je majka iz Grčke i on ima i njihovo državljanstvo. To je interesantna priča, dilema... Kad dođe vreme, pravi interes, mislim da će on duboko u sebi znati to da raščisti", jasan je Peđa Stojaković.