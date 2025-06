"Na Kipru smo slavili svaki grčki praznik, znam svaki grčki praznik. Ne volim da objavljujem to na društvenim mrežama ili da kačim storije. U ovom trenutku, u momentu tenzije, svašta čovek može da kaže. Svi se bore za svoju zemlju. Razumem trenera Atamana i njegov emotivni istup, ali on radi u Grčkoj. Razumem njegove prisne veze i odakle dolazi, da voli svoju zemlju i to mu niko ne može osporiti", rekao je Vezenkov i nastavio:

"Mislim da se to ne može rečima iskazati... Svi to osećaju. Nije bitno šta si, kako odrastaš, sa kojim vrednostima odrastaš, u kojoj zemlji odrastaš i šta te je porodica naučila. Moji roditelji su Bugari, koji su na Kipru radili dva i tri posla i ponosni su što im je Kipar pružio šansu. Ja sam tamo rođen, moja sestra je tamo sa svojom decom. Za mene je Kipar grčki, bez obzira na razdvojenost. Ne mislim da te to definiše. Volim sve tri zemlje podjednako i mislim da sam srećan što mogu da živim u jednoj od ovih zemalja, jer svaka zemlja ti pruža nešto drugačije i ja imam sreće što mogu to da doživim".