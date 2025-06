- Hvala ti Hapoele. Od prvog dana ste me prihvatili kao člana porodice i vašeg. Ljubav, buka i nezaboravna strast. Svim mojim saigračima, trenerima, članovima stručnog štaba, organizacije i svakom pojedinačnom navijaču. Učinili ste ovu sezonu posebnom. Svaka bitka koju smo vodili, svaki momenat koji smo delili, sve ću nositi sa sobom zauvek. Niste nas samo podržavali, izdigli ste nas. Blago rečeno je da sam zahvalan. S ljubavlju, zauvek - napisao je Kaboklo na svom Instagramu.

Kaboklo iz Partizana otišao bez pozdrava...

- Potpisao sam ugovor sa Partizanom na godinu dana i završili smo naše učešće u različitim turnirima. Odjednom se pojavio turnir za koji nismo znali. U Srbiji timovi koji igraju u ABA ligi i Evroligi ponekad odmah igraju finale. To je bilo pomalo čudno u poslednje četiri godine. U Partizanu su rekli da treba da čekamo jer možda će se održati taj finalni turnir, jer to nije bio slučaj u protekle četiri godine. Kada su rekli da ćemo učestvovati, igrao sam polufinale i pobedili smo - rekao je Kaboklo.

- Razgovarao sam sa svojim agentom, i u jednom trenutku mi je rekao da je u kontaktu sa klubom i da imam odobrenje od Partizana da otputujem u SAD. Mislio sam da klub zna za to i da je sve u redu. Imao sam 'zeleno svetlo'. Otišao sam u SAD, a onda me je GM pozvao i rekao da ne mogu da idem, ali tada sam već bio tamo i nisam mogao da se vratim. Došlo je do nesporazuma, sa moje strane sve je delovalo u redu i jednostavno nisam mogao da se vratim. Razgovori između kluba i mog agenta su se nastavili, ali na kraju nisam igrao - dodao je Bruno.