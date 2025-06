"Čoveče, Srbija. Željko me zove i kaže: 'Džejms, potreban si mi da igraš ovde'. Na prvi loptu sam ga odbio. Rekao sam: NE. Setio sam se onog Final Foura Evrolige u Beogradu kada nisam igrao. Samo sam o tome razmišljao, da li će se to ponoviti. Imao sam i druge ponude", kaže Džejms i dodaje:

"Čoveče, bili smo bolji tim od njih. Morali smo bolje da odigramo neke situacije, pametnije jer smo imali dvocifrenu prednost na svakoj utakmici. Morali smo to da iskontrolišemo. To je to. Ne znam šta da kažem, morali smo da budemo bolji, da samo držimo loptu u našim rukama. Mislim da smo se malo i 'us*ali' u petoj utakmici. Naravno, ne mogu da ne pomenem suspenzije, Kevin nije igrao, Matijas je bio suspendovan utakmicu", kaže Naneli i dodaje:

Sve je počelo na drugoj utakmici finalne serije ABA lige kada je prilikom slobodnog bacanja za Zvezdu Naneli pokušao da zaustavi Lazarevića, ali to je uradio na krajnje nesportski način. Iskusni Amerikanac uhvatio je Lazarevića za vrat, ali to je promaklo sudijama.

"Za mene, način na koji sam otišao je veoma razočaravajući. Nisam imao priliku da igram, bio sam veoma uzrujan zbog toga jer nisam uradio ništa loše. Nije me liga suspendovala. Čak mi je prišao čovek iz Zvezde (Nebojša Ilić), pitao me je da li sam ok, rekao mi je da se takve stvari dešavaju, čak mi je rekao da sam dobar tip. Zato mi nije bilo jasno zbog čega nisam igrao jer je očigledno da sam se branio. Tri puta sam pokušao da se sklonim od njega (Stefana Lazarevica), iako ne postoji snimak ili video koji to pokazuje. On je mene napao, a ja sam odlučio da ga ne tužim posle svega. Smatram da nije trebalo tako da se završim, ne želim sada da zalazim u detalje, jer svi shvataju šta se desilo, ali reći ću da sam veoma razočaran. Pre svega toga nekoliko puta je bilo priče da ostanem u Partizanu, razočaran sam što sam otišao jer sam zavoleo grad, navijače, klub, kako je sve funkcionisalo" ispričao je Naneli za "Mocart sport".