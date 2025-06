- Video sam trojicu advokata Olimpijakosa ispred sebe kako me optužuju. Izgubio sam strpljenje, nisam se povukao. Ono što je tada učinjeno prema Turskoj – to je rasizam. Možete mene da vređate, ali ako vređate Tursku zato što sam ja Turčin, to je rasizam – to sam branio. Reagovao sam kako sam morao, možda oštro, ali bih ponovo isto uradio.