- Petrušev spada među one koji ne žele da budu u Olimpijakosu. Filip je neverovatno talentovan igrač. Po mom mišljenju je on tačno ono što nam treba, može da igra na četiri i pet, može da raširi teren, dobar je u skoku, tranziciji, može da igra leđima... Kompletan paket za evropsku košarku. Došao je usred sezone prošle godine izuzetno razočaran jer nije imao nikakvu ulogu u Americi, bio je u lošem fizičkom stanju. Trebalo mu je dva meseca tokom kojih su svi radili s njim, individualni, timski, kondicioni treneri, fizioterapeuti... Došao je u dobro stanje i pokazao je bljesak tog talenta - rekao je Barcokas za "Sport24", pa dodao:

- U finalima je igrao očajno, kada se povredio Fol kao da mu je sezona bila gotova. I sledeće godine je došao, ali pošto smo doveli Vezenkova, imao je potpuno nepoštovanje prema timu, imao je potcenjivački stav. Nije slušao nikoga, gledao je na drugu stranu i na svoj način je pokazivao da želi da ode. To nema veze s njegovom klasom, talentom, niti tome kako smo se ophodili prema njemu. Ja lično, a možete i njega pitati, sam se prema njemu ponašao kao prema svom sinu, s toliko ljubavi. Odjednom, čim je stigao Vezenkov počeo je da hoda po terenu, gleda na drugu stranu... To nije bilo prihvatljivo. Neko mora da želi da bude ovde kako bi pokazao svoj talenat. Filip je želeo da ode i naravno, istorija pokazuje da on svake godine menja tim