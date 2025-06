"Imamo novog kralja Luja XIV iz Francuske, ali ovog puta u Grčkoj. Luj je rekao: „Ja sam država“, a sada imamo nekoga ko kaže: „Ja sam Klub!“ Ako igrač oseća da ga trener ne koristi na pravi način, ne daje mu minutažu koju zaslužuje i ne komunicira s njim kako treba, to ne znači da on ne želi da igra za klub. On samo želi da izbegne da ga taj trener ponovo trenira, ali ako to ne može da se izbegne, pomiriće se s tim."