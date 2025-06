„Za to poznanstvo je veliku ulogu odigrao Duda Ivković. Ja sam bio u Zagrebu pomoćni trener, Željko je bio trener u Huventudu i videli smo se na jednom turniru. Duda mi je dao koverat koji je trebalo da dam Željku, od tada imamo jedan izvanredan odnos. Komunicirali smo vrlo često, ali jedan naš kontakt je bio važan, kada sam radio u Solunu, a on u Real Madridu. Viđali smo se kada su dolazili u Solun ili Atinu da igraju utakmice. Ja sam 1999. završio sezonu sa Mentom, igrali smo u Drugoj grčkoj ligi. Željko je bio u istom tom hotelu sa reprezentacijom. Zvao me je da mi predstavi tu ideju da radimo zajedno u Panatinaikosu. To je bio kraj juna. Otišli smo te sezone zajedno u Atinu i od tada je počela naša saradnja“, rekao je grčki stručnjak.