"Da ne pravim dugačak uvod oko ove utakmice, s obzirom na to da je prošlo skoro mesec dana otkako smo igrali protiv Vršca. Pretrpeli smo ogromne promene unutar tima, pre pet-šest dana smo ostali bez još jednog plejmejkera i sad imamo samo jednog. Moram nevezano za ovu utakmicu, da budem jako zadovoljan i da pohvalim igrače kako su se ponašali i radili u ovih mesec dana. Na kraju krajeva i s kojim su motivom došli da igraju, a to nije bilo lako. Odigrali smo, iznenađen sam, dosta kvalitetno i pametno. Energetski od prvog do poslednjeg minuta onako kako se igra protiv Zvezde. Čestitam igračima na načinu na koji su izvršavali obaveze, ne samo ovde, ponosniji sam na onih 25-26 dana kada nismo znali kada ćemo igrati polufinale. Ne bih ulazio u detalje utakmice, čestitao bih Zvezdi. Mislim da su i oni u sličnoj situaciji, više istrošeni nego što smo mi. Ne mislim samo na fizičkom aspektu, nego i motivacionim aspektima gde sigurno nije lako. Čestitam na fer i korektnoj igri i nastavljamo dalje", poručio je Vlada Jovanović.