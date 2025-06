Košarkaš Panatinaikosa, iskusni grčki as Janis Papapetru, u podkastu "Euro Insiders" otkrio je kako je 2022. godine završio u Partizanu .

Bio je kapiten i najbolji igrač Panatinaikosa u to vreme, mnogi klubovi želeli su ga u svojim redovima, ali on je izabrao Partizan kome je to bila prva godina u Evroligi posle duže pauze.