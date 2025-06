Čestitam Spartaku na pobedi danas i za čitavo polufinale, odigrali su oba meča bolje od nas i zaslužili su pobedu. Nažalost, završili smo sezonu veoma loše. Nismo uspeli da ostvarimo dva cilja koja smo zacrtali, mislim na ABA ligu i KLS. Svi treba da razumeju da kada smo ovde, mi moramo da osvajamo titule. Neuspeh koji ide na dušu celog tima, iako smo osvojili Kup i plasirali se u plej-in Evrolige, igrali smo dobru i atraktivnu košarku. Poslednjih mesec i po dana nismo igrali na našem nivou. Imamo problema sa povredama, ali to nije izgovor. Želim da se izvinim svim svojim navijačima ispred celog tima, jer nismo osvojili ove dve titule i da obećam da ćemo uraditi sve da sledeće sezone budemo prava Crvena zvezda - rekao je Janis.

- Slažem se, slažem se da je KLS važno takmičenje. Mi smo srpski klub i moramo da se borimo za titulu u Srbiji. Iako danas nismo bili dobri. Mi smo srpski klub. Verujem da je srpska liga veoma važna. ABA liga je veoma kompetitivna, teška liga. To je liga u kojoj treba da putujete, igrate. To nije domaće takmičenja, ako letite, imate pasoške kontrole, to nije domaća liga i timovi su veoma dobri.