Ipak, ništa nije moglo da poremeti "spartance" sa severa Srbije da ispišu novu stranicu klupske istorije. Dan posle velikog uspeha kontaktirali smo stratega Spartaka Vlada Jovanovića, i dok pričamo telefonom, čujemo kako mu Subotičani spontano čestitaju... Zasluženo, jer je i sam posle prve pobede izjavio da je iznenađen kako je njegov tim odigrao. Posebno zbog činjenice da je pauza do početka Superlige trajala mesec dana.

- Jeste, mesec dana smo čekali, u jednom periodu uopšte nismo ni znali kada će se igrati. Sve to utiče na formu, u ekipu se uvuče nemir, predugo je sve trajalo... Zato moram da pohvalim momke koji su se uprkos svim problemima ponašali fenomenalno. Ostali smo bez veoma važnih igrača. Gibson nas je ranije napustio, Bolton, praktično jedini stranac, povredio je palac - kaže za Kurir Jovanović.

- Bile su to sjajne utakmice, za svaku pohvalu i ponosan sam na ono što smo postigli. Pričamo o energiji, nije bitno da li si umoran ili ne... Da li je ovo dokaz da može bez stranaca? Sigurno da nije lako jer je do dobrog domaćeg igrača jako teško doći. Mi smo prošle i ove godine pokušavali da napravimo jezgro od naših košarkaša, jer je to jako bitno. Samo oni mogu da osećaju privrženost, klubu, gradu, ovom podneblju... Naravno, svaka čast strancima, imali smo dosta uspeha u njihovom izboru.