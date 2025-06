"Nisam se obratio nakon prošle utakmice, mislim da su momci sve lepo rekli. Krajnje su korektno odigrali i prvi meč iako mesec dana nismo mogli da igramo. Čak i da smo tražili ekipe sa kojima možemo da odigramo, ne bismo mogli da nađemo. Izgledali smo korektno i 30ak minuta smo vodili. Partizan je dosta manje vodio. Utakmica se završila kako se završi, ta prva je trebala da bude na jedan koš i bilo je šta je bilo. Mi smo odigrali kako je trebalo na domaćem terenu i nismo spominjali povređene i odsutne igrače, a prošli meč nismo imali Lazarevića koji je bio pod temperaturom i uspeo da se oporavi. Morali smo sa Radosavljevićem i Tomaševićem da budemo na pet jer nismo imali zamenu za Gašića i sada nam je Lazarević mnogo pomogao. I samim tim smo mogli da branimo i napadamo bolje i konkretnije kao u prvom meču gde smo energetski pali u Pioniru. 1-1. Igra se na pobede, ne na razliku i probaćemo da iznenadimo Partizan na njihovom terenu, da ponovimo dobre utakmice i pokušamo da dođemo do finala. To bi za nas bio veliki uspeh i trudićemo se da to i uradimo", jasan je bio Saša Nikitović na konferenciji za medije.