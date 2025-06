Kao i proteklih godina, tako i ove Nikola Jokić je sa porodicom, suprugom Natalijom i ćerkicom Ognjenom iz Amerike tokom leta stigao u rodni kraj. A, tu uživa u vikendici koja se nalazi van grada, to je "njegovo more" svakog leta.

- Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vreme da ide na splavaranje, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, da li kod nas na Duvanu, reka Tara ili su to planine. To su te aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko – dobra hrana, dobri ljudi, konji.

Dakle, Nikola Jokić ne voli da ide na more kao mnoge njegove kolege i svetske zvezde, već on ima svoju oazu mira i po tome i po tome je jedinstven. More menja domom, Somborom, prirodom, konjima, porodicom i sličnim stvarima...