Vašington je bez ikakve dileme najbolji igrač Partizana u Superligi Srbije, on je na prvom meču postigao neverovatnih 40 poena, dok je meč u Železniku završio sa 25 na svom kontu.

To je učinio Parni valjak krajem druge deonice, kada je uspeo da stekne nešto veću prednost, pa su košarkaši Partizana u svlačionicu otišli sa osam poena prednosti. Za to je najviše bio zaslužan Balša Koprivica koji odigrao maestralnu partiju i već posle 20 minuta igre došao do 18 poena, ali su ga sjajno pratili mlađi saigrači, pre svega Šekularac, Mijailović i Bošnjaković koji su odigrali jednu zrelu partiju i pokazali potencijal koji poseduju.