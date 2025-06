Mornar i Cibona izbačeni iz ABA lige, oglaasio se prvi ćovek Barana

Nepopularna odluka da se Mornar i Cibona odstrane iz ABA lige za narednu sezonu, podigla je mnogo bure u regionu.

Do takog rešenja je došlo makon što Mornar i Cibona nisu prihvatili uslove Skupštine ovog takmičenja oko cene specijalnih pozivnica.

Samim tim, njima će naredne sezone biti mesto u ABA 2 ligi, a u Baru su posle svega što se dogodilo izuzetno ogorčeni. To se moglo videti i u rečima predsednika crnogorskog kluba, Đorđija Pavićevića, istakao šta je to bilo potrebno da se ispuni da Mornar ostane u ABA ligi.

- Bilo je dobre volje da se Ciboni i nama dodeli „specijalna pozivnica“. Oformljena je radna grupa, koja je trebalo da definiše uslove za te „specijalne pozivnice“, za sve zainteresovane timove u regionu i šire. U radnoj grupi su bili predstavnici Partizana, Crvene zvezde, Budućnosti, Cedevita Olimpije, Mege i Cibone. Što se tiče Cibone i nas, radna grupa je postavila nekoliko uslova za „specijalnu pozivnicu“. Prva stavka je iznos 200.000 evra, druga da prevoz i smeštaj u hotelima na gostovanjima plaćamo sami te da sami plaćamo troškove službenih lica i zapisničkog stola na domaćim mečevima. Sve to bih nekako mogao da shvatim i prihvatim, ali poslednju stavku ne, a to je da smo u obavezi da iduće sezone izborimo plasman u plej-of kako i u sezoni nakon toga ne bismo ponovo morali sve da plaćamo. Ko to može da napravi ekipu i da bude siguran da će da uđe u plej-of? To nas je zaboljelo, pogotovo mene. Kome je palo na pamet do dodaje takav uslov? A da Ilirija, Bosna i druge ekipe imaju privilegovan položaj u odnosu na Cibonu i nas i da nemaju takav uslov. A mi smo klub koji deceniju igra u ABA ligi, a Cibona od prvog dana, rekao je Pavićević u razgovoru za "Pobjedu"

Gotovo u dahu je nastavio da priča Pavićević, dodajući da smatra da je nečija namera bila da se neutrališu Mornar i Cibona.

- Pitao sam ko je iz radne grupe predložio, a ko usvojio takve uslove, i kao da sam ih sve iglom pogodio. Iz Partizana i Zvezde mi je odgovoreno da to ne može da se pita i da je to odluka radne grupe. Rekao sam im da Dragan Bokan iz Budućnosti, koji je bio u radnoj grupi, o tome nema pojma. I on je potvrdio da nije učestvovao u poslednjim sastancima i dodao da ne stoji iza svih tih predloga, kao ni Šerić iz Cibone. Oni su kazali da Mornaru i Ciboni treba da se omogući da igraju uz plaćanje te „vajld karte“. Ta ideja za plej-of se „rodila“ dva-tri dana pre Skupštine, na internom sastanku, o tome nije bilo reči na prethodnim sjednicama. Očigledno je nečija namera bila da se neutrališu Mornar i Cibona u ovoj situaciji. Predstavnici Partizana, Zvezde, Mege i Cedevita Olimpije su bili za to da se njihov predlog stavi na glasanje, što je i bilo. Za njihov predlog je bilo pet glasova „za“, računajući i glas FMP-a, a šest „protiv“, i to Budućnost, SC Derbi, Krka, Cibona, Zadar i Mornar, dok se Igokea nije pojavila i tretirala se kao uzdržana. Po novom Društvenom ugovoru, potrebna je većina od sedam glasova da bi pridlog prošao, ali su imali pet glasova. I za naš predlog, bez onog dodatnog uslova, isto je trebala većina od sedam, ali je glasalo šest „za“, pet „protiv“, dok Igokea nije bila prisutna

- Mijailović (predsednik Partizana) i predstavnik Zvezde su govorili da ne mogu mali klubovi da vode ligu, jer su oni našli sponzore. Pretili su izlaskom iz lige, bilo je to mučno slušati. Budućnost i Zadar su pokušavali da se nađe kompromis, ali ništa nije prošlo. Nakon sata rasprave, ponovo su tražili da se glasa, uz napomenu da ako ne glasamo za njihov predlog, ispadamo iz lige. Epilog glasanja je bio isti, jer ne bih sebi dozvolio da u sat promenim mišljenje bez obzira na pretnju ispadanjem iz lige. Nikad to u životu ne bih napravio. Ta manjina iz radne grupe nam je saopštila da smo ispali iz lige, po nekom pravilu iz starog Društvenog ugovora. Ja sam odgovorio da nema problema, bez svakoga se može, ali da znaju i samo da to nema pravno utemeljenje. Tu se umešao i advokat ABA lige i predočio da se krše pravilnici, da se Društveni ugovor ne može tretirati na različite načine, kako kome i kad odgovara.

Pavićević je posebno pomienuo timove koji su bili u krizi prethodnih godina, a koji su na kraju ipak opstajali bez plaćanja pozivnice.

- Da sad ne ulazim u to koje su sve odluke ABA lige proteklih godina bile pravno valjane, a koje nisu, koje su bile ovakve i onakve, i sve se „peglalo“. Na nekoj od prethodnih sednica je usvojen predlog za proširenje lige do 20 timova te da se promeni Društveni ugovor sa prihvatanjem SC Derbija kao 12. suvlasnika liga. Sve smo to izglasali, poslali smo potrebnu dokumentaciju, jedino se čeka FMP da dostavi, ali je rečeno da može da se postupa po tom Društvenom ugovoru. Po tom ugovoru je trebalo da se Mornaru i Ciboni ponude ,,specijalne pozivnice“ po povoljnijim uslovima nego drugim ekipama iz regiona i van regiona koji su izrazili interesovanje za ABA ligu. To je bilo korektno, posebno iz razloga što smo mi u proteklih skoro 10 godina, koliko smo u ABA ligi, uvek glasali da se spasavaju timovi koji je trebalo da ispadnu. Kada je Olimpija ispala, dozvoljena im je fuzija sa Cedevitom, za koju mislim da ni dan-danas nije pravno zaokružena kako treba. Krku smo dva puta spasavali da ne ispadnu, niti su bilo što plaćali nakon proširenja lige. Onda je ista situacija bila sa Zadrom, sa FMP-om, Splitom, Borac je, takođe, trebalo jedne godine da razigrava za opstanak. Sve se to „peglalo“, omogućilo se tim klubovima da ostanu u ligi, jer smo bili svesni da svakome može da se dogodi kriza u jednoj godini, a radi se i poznatim košarkaškim sredinama.

Nije mu jasno zašto su se kola slomila na Mornaru.

- Nama se to prvi put dogodilo ove sezone, jer smo prošle sezone na terenu izborili opstanak. Tada je ispala Krka i mi smo dali predlog da ne ispadne, kao i da FMP ne igra baraž za opstanak, i to se prihvatilo. E sad, kada se to dogodilo Mornaru, onda se neko dosetio da sve promeni, da se zavede red, da se zna kad ko ispada. Ja sam rekao da poštujem tu odluku, jer smo sami krivi što smo na terenu ispali. Ali ne na ovakav način

Objašnjava Pavićević da nikome nikada neće dopustiti da košarku u Baru tretira na ovakav način.

- Nikome ne mogu da dozvolim da na takav način tretira Mornar, to nismo zaslužili. Ili možemo da budemo član lige na ravnopravnim osnovama, ali, sigurno, nikome nećemo da dozvolimo da se iživljava nad nama i da nas šiša kao ovce. Sa ljudske strane to nije u redu, mi smo prema svima postupali ljudski, a ta manjina se neljudski ponela prema Mornaru, koji, ponavljam, to nije zaslužio. Još jednom da kažem, nismo tražili nikakve privilegije, samo da jednak tretman, što to nije onaj sraman predlog. Ali u životu vas zadese i takve stvari, ali mi je drago da su karte otkrivene, da vidimo gde je ko. Ta manjina je odgovorna što su Mornar i Cibona, po njihovom tumačenju, ispali iz ABA lige. Nisam siguran da će, sa pravne tačke gledišta, tako da bude. A i kada nam ponude „specijalnu pozivnicu“, tražimo da to bude napismeno, da bismo predsednika opštine i privrednike mogli da upoznamo kakvi su uslovi igranja u ABA ligi. Da vidimo da li je to isplativo za nas ili nije. Možda bismo mi sami doneli odluku da nam nije isplativo ove godine, i da idemo svesno da igramo ABA 2 ligu i nema nikakve ljutnje.

Ali, kaže da samilost neće tražiti ni od koga, već da će se raditi na razvoju kluba.

- Da me neko pogrešno ne shvati, ne tražimo ničiju samilost, niti ćemo je tražiti. Ako ne treba da postojimo, napravićemo da ne postojimo, ali mislim da Crnoj Gori i pogotovo Baru i te kako treba ovaj klub, nebitno hoće li na čelu da bude Đoko, Marko ili Janko. Radi dece u Baru i Crnoj Gori, radi prosperiteta košarke u našoj zemlji, Mornar treba da postoji. Ali očito nekima to ne odgovara, posebno onima za koje nisam verovao da tako misle o nama, a ispalo je kako je ispalo. Treba ponovo da se zakaže Skupština, nakon Skupštine Evrolige. Videćemo, ja već razgovaram s advokatima, a sačekaću još malo da vidim kako će se odvijati sve. U krajnjem, možda ćemo pravdu tražiti i pred sudom i možda, iako nismo pristalice toga, blokiramo ABA ligu. Dok se vidi ko je u pravu, a ko ne kada su u pitanju dešavanja u proteklim godinama.

Posebno ga je zabolela činjenica da su timovi naglasili da Mornar mora da uđe u plej-of kako ne bi plaćao pozivnicu opet sledeće godine.

- Kakvu god ekipu da napravimo, ne možemo da garantujemo da ćemo da se plasiramo u plej-of. A to sam konkretno kazao Zvezdi, koja sa 23.000.000 budžeta nije mogla da bude prvak Srbije! Ovo je sport, uvek možeš da izgubiš od tima koji ima deset puta manji budžet. Mi smo tri puta bili u plej-ofu ABA lige, sa budžetima po pet do deset puta manjim od Zvezde, jer smo uspeli da napravimo dobre ekipe. Ali to ne znači da možemo da napravimo ekipu koja će i naredne sezone sigurno da izbori plej-of i da tako izbegnemo da plaćamo sve ono što se od nas traži. To nas je najviše zabolelo, da nismo ravnopravni sa svim ekipama, da se ozbiljnije tretirani novi članovi lige – Ilirija i Bosna. I posle mi objašnjavaju da se to dešava i u Evroligi sa Parizom. Ali ne shvataju da je u Evroligi budžet klubova od 10 do trideset-četrdeset miliona eura i da oni sa 10 miliona mogu da naprave ekipu da dobijaju one sa 30-40. A u ABA ligi šest-sedam ekipa ima budžete od milion do milion dvesta-trista hiljada, dve-tri ekipe imaju po četiri-pet miliona, a tri ili četiri će imati preko dvadeset miliona. I nije lako u takvoj ligi da se uđe u plej-of, kao što je uradio Pariz u Evroligi.

Zaboleo ga je odnos pojedinih timova prema Mornaru, posebno Partizana, Igokee i Cedevita Olimpije.

Svakoga smo dočekali domaćinski, ljudski i pošteno, pokazujući pravi sportski i prijateljski odnos prema svakom gostujućem timu. Vremenom su se neke stvari iskristalisale. Crvena zvezda je imala svoju politiku iako smo se međusobno poštovali. Međutim, iskreno, najviše me zaboleo odnos Partizana, Igokee i Cedevita Olimpije, sa kojima smo sportsko prijateljstvo bili digli na najviši nivo. Međutim, smatram da to nije stav Partizana, već je to napravio samo jedan čovek iz samo njemu znanih razloga. Neki bitni ljudi u Partizanu su me zvali i izvinjavali se i rekli da ne mogu da shvate zahteve koje je prema Mornaru i Ciboni podnela radna grupa, zaključio je Pavićević.