Slovenac je gostovao u "NBA Out Of Bounds podkastu", pa je upitan i da li je bilo mogućnosti o dolasku u klubove iz regiona, konkretno Partizan.

"Bio sam u kontaktu sa Partizanom. Ne možeš lagati navijače i trenere i da dođem da igram na jednoj nozi. Oni su me kontaktirali a ja sam bio iskren. Jednostavno nisam mogao igrati na tom nivou zbog kolena, a i deca mi žive u Majamiju… Nisam ni razmišljao u tom pravcu ali da sam bio zdrav sigurno da bih voleo. Partizan je moj klub, oduvek sam navijao za njih i to bi bilo vrlo lepo", rekao je Dragić.

"U glavi jeste bila šansa. Ako ću biti iskren, ja bih voleo da igram još 20 godina, ali to nije moguće. Imam problema sa kolenom i doktor mi je rekao da ako želim da i dalje potrčim za decom moram prestati da se bavim košarkom. Nisam završio karijeru na svoj način već sam bio primoran i to je bilo teško. Morao sam da prekinem i to je to. Želeo sam da se vratim u Evropu i odigram godinu-dve, ali to nije moglo da se desi", rekao je Dragić.