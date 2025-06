"Onda sam prešao u Bajern. Bili smo jedan šut udaljeni od Final Fora Evrolige, osvojili smo kup, i stigli do finala lige. Dva dana pre finala, Paul Cipser je skoro umro (imao je krvarenje mozga). Bio je toliko talentovan. To je promenilo celu istoriju Bajerna. Možeš da kažeš da nisam pobedio, i da, nisam pobedio, ali nemaš ni najmanju predstavu šta se dešavalo tih godina.

Verujem da je to pomalo nepoštovanje – nemoj to shvatiti lično, radiš svoj posao. U mojoj drugoj godini u Minhenu, nismo imali celu startnu petorku. Jer kada igraš Evroligu i ponovo stigneš do pete utakmice četvrtfinala protiv Šarunasa, ti si mrtav.Prošla godina je bila loša. To je tačno, ali je za to bilo razloga. Ova pobeda je veoma slatka. Ne slatka za mene, slatka zbog načina na koji je došla", objasnio je Italijan