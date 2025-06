- Čoveče. Ne znam ni kako da objasnim osim kao šok. Reči ne mogu da izraze bol ovog razočaranja. Frustracija je neopisiva. Ceo život sam radio da bih došao do ovog trenutka i sad je ovako završeno? Nema smisla. Sada kada sam operisan, voleo bih da mogu da izbrojim koliko puta će mi ljudi reći da ću se vratiti jači. Kakav kliše, brate, ovo sr*nje boli. Moje stopalo se oseća kao mrtva težina. Ali ono što me najviše boli, mislim, jeste moj um. Osećam se kao da brbljam, ali znam da ću se, kad prođem kroz ovo, osvrnuti na sve ovo kao na nešto na šta sam ponosan jer sam to prebrodio - istakao je on, pa dodao:

- Prija osećaj da izbacim sve ovo iz sebe bez da svi vide onog ružnog klinca koji plače. Sa 25 godina već sam naučio da nam Bog nikad ne daje više nego što možemo da podnesemo. Znam da ću izaći s druge strane ovoga kao bolji čovek i bolji igrač. I iskreno, trenutno, pokidana ahilova tetiva i sve ostalo – ne kajem se. Uradio bih to ponovo, i ponovo posle toga, da se borim za ovaj grad i svoju braću. Za priliku da uradim nešto posebno. Ljudi, izvinjavam se. Ako postoji neka navijačka baza koja ovo ne zaslužuje, to ste vi. Ali zajedno ćemo se boriti kao ludi da se vratimo na ovaj nivo i da prebrodimo ovu prepreku. Ne sumnjam ni na sekund da ste uz mene, i nadam se da znate da sam i ja uz vas.

- Na svetu postoje mnogo veći problemi/izazovi od pocepane Ahilove tetive. Prestani da sažaljevaš sebe, pronađi ono dobro u svemu tome i kreni da radiš sa istom verom, istom voljom i istom odlučnošću kao ranije". I to je potpuno tačno. Učiniću sve što je u mojoj moći da se vratim kako treba. Moj put do mesta na kom sam danas nije bio slučajan, svakog dana sam se gurao da budem sjajan. I nastaviću da radim baš to. Najvažniji deo svega ovoga je – što sam zahvalan. Zahvalan sam za svako jedinstveno iskustvo koje me dovelo ovde. Zahvalan sam za svu ljubav koju dobijam iz celog sveta. Ne moram da prolazim kroz ovo, već imam privilegiju da prolazim kroz ovo. Zahvalan sam na putu koji je ispred mene. Kako ću se vratiti od ovoga. Zato, dajte mi malo vremena, vratiću se da budem najbolja verzija Tajrisa Halibartona - zaključio je on.