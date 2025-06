Od 26. do 29. juna 2025. godine, “Kenijev teren” u naselju 25. maj u Mladenovcu ponovo će biti epicentar basketaškog entuzijazma, talenata, igre i sportskog duha.

Streetball Challenge 3x3 Mladenovac okuplja generacije zaljubljenika u košarku i basket i promoviše vrednosti zdravog života, fer pleja i zajedništva. I ove godine, pod sloganom “KOŠARKOM DO ZVEZDA”, očekuje se učešće stotina takmičara iz cele zemlje u više uzrasnih kategorija - od tinejdžera do veterana, od amatera do bivših profesionalaca.