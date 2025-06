- Moja baka je zaljubljena u Elvisa, tako da svaki put kada čujem neku njegovu pesmu, ili vidim njegovu sliku, to bude okidač da pomislim na svoju porodicu. Znao sam da je to nešto što želim da istetoviram na sebi i onda sam to uradio. Omiljena pesma mi je "Crying in the Chapel". I to je glas moje bake u mojim mislima - otkrio je Osetkovski.