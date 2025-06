''Ništa, u***ao se u gaće od straha, jer mu je to bio poziv u reprezentaciju. Strašno sam se začudio što ga ranije nisu videli. Da sam bio selektor kada je imao 17 godina, već tada bih ga uzeo. Tu jeste razlika u trenerima. Neko vidi ranije, neko kasnije. Mada, kolektivni sport to donosi, da bezvredan može da prođe ako mu ekipa pobeđuje i obrnuto'', objasnio je Slavnić. u razgovoru za "Informer".

''Jako suptilan, nežan. Ako mu priđeš na taj način, a to je bio moj zaštitni znak, onda ćeš dobiti duplo. Mnogi nisu znali kakav je jer je imao 'herc' da rešava utakmice u poslednjim sekundama. Eto, takav je on iznutra, a ja sam ga upoznao posle dva dana. Video sam te njegove osobine na koje se inače ložim''.

''Što se tiče Tea, morao je da dođe i taj trenutak. On spada u najkreativnije bekove u 21. veku u celoj Evropi, a to može da važi i za Ameriku. To je osobina koju ti Bog da i zbog toga se razlikuje od prosečnih igrača. To je taj 'iks faktor'.Kada završiš aktivno igranje, Bog ti je dao talenat, ali to više ne važi. Sad samo mozak. I šta god da budeš radio u životu ti si u startu perspektivan zato što si bio kreativan. Sad, izaberi posao koji ima veze s tim. Teu želim mnogo uspeha i želim da se Zvezda od njega oprosti na način kako se nije oprostila ni sa jednim od nas, pa eto bar da ne prave tu grešku kao što je napravila prema nama koji smo bili njena deca'', poručio je Slavnić.